Совет Безопасности ООН принял решение прислушаться к России и провести заседание по Украине, на котором состоится обсуждение принятия Украиной закона о государственном языке. Об этом сообщил председатель совета Густаво Меса-Куадра, передает ТАСС.

Он отметил, что вскоре Совбез проведет встречу, на которой обсудит принятие Украиной закона о госязыке.

"Она пройдет по запросу России 16 июля", - добавил Меса-Куадра.

Напомним, Верховная рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предполагает исключительное использование украинского языка во всех сферах общественной жизни.

Ранее сообщалось, что на Банковой заявили, что Зеленский не согласен с позицией своего друга по отмене тотальной украинизации и необходимости переговоров с Путиным.

Также мы писали, что закон о тотальной украинизации рассмотрят в Венецианской комиссии.