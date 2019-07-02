Национальный банк Украины определил 14 банков системно важными в соответствии с обновленной методологией.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк определил перечень системно важных банков в соответствии с обновленной методологией. Новая методология позволила значительно расширить количество таких банков", - говорится в сообщении.

Согласно обновленной методологии, отныне системно важными считаются 14 банков: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Альфа-банк, Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ, Укрсиббанк, Таскомбанк, Универсал банк, Кредобанк, ОТП банк, Южный.

Отмечается, что приобретение статуса системно важного накладывает на банки дополнительную нагрузку, они должны выполнять отдельные повышенные требования для обеспечения их запаса прочности.

В то же время этот статус никоим образом не гарантирует банкам особых условий поддержания ликвидности в периоды стресса - она ​​будет предоставляться на общих для всей системы условиях. Также системно важные банки (кроме государственных) не могут и не должны рассчитывать на получение средств от правительства с целью капитализации.

Системно важный банк - банк, банкротство или ненадлежащее функционирование которого может привести к появлению системных рисков. Национальный банк уделяет особое внимание деятельности системно важных учреждений, ведь потенциальные трудности в их работе могут оказать негативное влияние на работу всей финансовой системы.

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