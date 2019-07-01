В селе Пашена Балка Днепровского района Днепропетровской области шестеро детей пострадали в результате взрыва неизвестного предмета на детской площадке. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

"Предварительно установлено, что во время игры с неизвестным предметом он взорвался, в результате чего 6 детей получили травмы различной степени тяжести", – сказано в сообщении на странице министерства в Фейсбук в понедельник вечером.

По информации пресс-службы областной полиции, взрыв случился на детской площадке в с.Пашена Балка Днепровского района около 20:00, когда дети играли с неизвестным предметом. По предварительным данным, ранения получили 6 детей в возрасте от 4-х до 16 лет. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.

"Сейчас на месте взрыва работает следственно-оперативная группа Днепровского районного отделения полиции и взрывотехники. Медики оказывают помощь пострадавшим детям", – добавили правоохранители.

Расследование данного факта ведется по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст.264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).

Скриншот: Facebook/МВС України

Как сообщает Информатор, дети нашли боевую гранату и подорвались на ней в центре села. Пострадавшие получили травмы разной степени тяжести, у некоторых оторваны пальцы. На месте работают все спецслужбы, взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Фото: Facebook/dp.informator.ua

Ранее сообщалось, что в Днепре женщина решила устроить в подземном переходе продажу гранат.

Также мы писали, что в зоне ООС мужчина взорвал себя гранатой на глазах у сожительницы.