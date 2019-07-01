В начале июня 23-летний нападающий сборной Украины по футболу Роман Яремчук порадовал болельщиков одним из голов в ворота сербской сборной, а уже через три дня принес победу команде Шевченко в матче с Люксембургом.

В интервью изданию Footboom форвард поделился историей своего становления в главной команде Украины.

Роман рассказал о первых шагах в футболе и родителях, о сборной образца 2006 года и отношение к Милевскому, а также поведал первое прозвище Миколенко и годы работы с Хацкевичем. И помимо всего прочего, Роман рассказал, почему не "выставился" перед командой за первый гол за национальную сборную.

"Если сборная Украины выйдет на чемпионат Европы, тогда проставлюсь", - ответил форвард сборной.

Ранее "Страна" рассказывала, что Манчестер Сити начал продавать футболки Зинченко с новым престижным номером.

Также напомним, что украинский футболист Тарас Михалик покинул московский "Локомотив".