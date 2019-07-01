В Центральной избирательной комиссии зарегистрировали Ивана Балогу и Николая Германа кандидатами в нардепы в одномандатных избирательных округах на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

Соответствующее решение было принято во время заседания ЦИК в понедельник на исполнение судебных постановлений,.

По словам секретаря Центризбиркома Натальи Бернацкой, до этого комиссия приняла решение оказать самовыдвиженцам Балоге Ивану Ивановичу и Герману Николаю Васильевичу в регистрации на выборы в ИОИ, после чего они обратились в суд.

Она отметила, что Шестой апелляционный административный суд Киева 26 июня постановил отменить решение ЦИК касательно отказала в регистрации Ивана Балоги и обязал зарегистрировать его кандидатом в народные депутаты. 30 июня это постановление суда без изменений оставил Верховный Суд.

Одновременно Бернацкая отметила, что Шестой апелляционный админсуд Киева 26 июня отказался удовлетворить иск Николая Германа в ЦИК, но 30 июня Верховный Суд отменил постановление ЦИК об отказе в регистрации и обязал комиссию повторно рассмотреть документы Германа.

Как следствие, ЦИК зарегистрировала самовыдвиженцев Ивана Балогу (это однофамилец брата Виктора Балоги - Ивана Балоги, который идет по тому же округу) кандидатом в народные депутаты в ОИО 70 (Закарпатская область) и Николая Германа - в ОИО 203 (Черновицкая область).

Напомним, внеочередные парламентские выборы в Украине назначены на 21 июля. ЦИК зарегистрировала списки "Сила и честь" и партии Гройсмана, но отказала однофамильцу Балоги

Ранее сообщалось, что певица Приходько зарегистрирована на выборы в Раду по округу в Виннице.

Также мы писали, что в ЦИК подвели итоги регистрации кандидатов в депутаты Рады.