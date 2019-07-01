В Львовской области мальчик случайно поцарапал колени и заразился столбняком.

Как говорится в сюжете ТСН, 12-летний мальчик во время игры побил колени, а спустя три недели с судорогами оказался в больнице.

Как рассказала врачам мать, сына не вакцинировали из-за аллергии.

Между тем, как утверждают сами врачи, в последние годы случаи заражения столбняком участились.

"В Львовской области за последние три года это у нас седьмой случай данного заражения среди детей. Это абсолютный нонсенс, потому что в цивилизованном мире столбняком, особенно дети, уже давно не болеют", - рассказывает медик.

Отмечается, что столбняк может быть смертельно опасным заболеванием.

Подхватить его можно где-угодно, в том числе и на детской площадке.

Ранее "Страна" рассказывала, как три чиновника Минздрава Украины заболели корью.

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