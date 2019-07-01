В Львовской области непривитый мальчик поцарапал колени и заразился столбняком. Видео
В Львовской области мальчик случайно поцарапал колени и заразился столбняком.
Как говорится в сюжете ТСН, 12-летний мальчик во время игры побил колени, а спустя три недели с судорогами оказался в больнице.
Как рассказала врачам мать, сына не вакцинировали из-за аллергии.
Между тем, как утверждают сами врачи, в последние годы случаи заражения столбняком участились.
"В Львовской области за последние три года это у нас седьмой случай данного заражения среди детей. Это абсолютный нонсенс, потому что в цивилизованном мире столбняком, особенно дети, уже давно не болеют", - рассказывает медик.
Отмечается, что столбняк может быть смертельно опасным заболеванием.
Подхватить его можно где-угодно, в том числе и на детской площадке.
Ранее "Страна" рассказывала, как три чиновника Минздрава Украины заболели корью.
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