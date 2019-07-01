Вратарь из Украины Максим Коваль подписал контакт с командой "Аль-Фатеха". Об этом сообщат пресс-служба клуба в Твиттере.

Фото: Twitter/نادي الفتح السعودي‏

Отмечается, что соглашение футболиста и клуба из Саудовской Аравии рассчитано на три года.

Напомним, в прошлом сезоне вратарь уже выступал за "Аль-Фатех" на правах аренды. На его счету 29 матчей и 41 пропущенный гол.

По итогам розыгрыша чемпионата он стал вторым в рейтинге самых эффективных вратарей чемпионата Саудовской Аравии.

Контракт 26-летнего Коваля с "Динамо" был рассчитан до лета следующего года.

Скриншот: Twitter/نادي الفتح السعودي‏

Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" отправилось на сборы в Австрию без нескольких игроков.

Также мы писали, что готовясь к новому сезону, Динамо проиграло первый матч клубу из второй лиги. Видео голов.