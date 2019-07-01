В Житомирской области 6-летняя девочка случайно выстрелила в свою 10-летнюю подругу из винтовки в грудь, которую сосед оставил под деревом без присмотра.

Как говорится в сюжете ТСН, девочки пришли в гости к 57-летнему соседу.

"Он сначала отпугивал птиц от шелковицы, а потом полез на дерево, а оружие оставил внизу", - говорится в сюжете.

Теперь полиция выясняет, кто виноват в стрельбе - владелец винтовки или родители девочек, которые оставили их без присмотра.

Мужчина утверждает, что и подумать не мог, что девочки возьмут в руки оружие, поэтому и не спустился с дерева.

"Пока я рвал шелковицу, ну сколько там, минуты 3-4, слышу, хлопок, оглядываюсь, девочка в подругу выстрелила", - рассказывает сосед.

Отмечается, что пуля угодила девочке в грудь и там застряла. Медикам пришлось потрудиться, что достать ее.

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