В Волынской области произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи и грузовика. В результате погиб один человек, еще трое попали в реанимацию. Как говорится в сюжете ТСН, в понедельник, 1 июля, на перекрестке дорог вблизи села Оконск столкнулись автомобиль скорой медицинской помощи и грузовик.

Фура была на главной дороге, и несмотря на то, что скорая ехала с включенными проблесковыми маячками, не пропустила ее на перекрестке. От удара авто медиков перевернулось. 75-летний больной, которого везли после инсульта, погиб по дороге. Его 42-летняя дочь умерла в больнице.

Кроме того, водителя "скорой", 56-летнего фельдшера, госпитализировали в реанимацию.

Ранее мы публиковали видео, как на трассе Киев - Одесса столкнулись легковушка и грузовик.

Также напомним, как в Житомирской области перевернулась маршрутка с пассажирами.