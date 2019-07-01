Жена главы МИД Украины Павла Климкина, который недавно вызвал возмущение президента Владимира Зеленского, Марина Михайленко возглавляет департамент внешней политики Администрации президента.

Об этом сообщили в главном департаменте внешней политики и европейской интеграции Администрации, передают УН.

"Да, она работает на должности (заместителя руководителя главного департамента внешней политики и европейской интеграции - руководителя департамента внешней политики)", - сказали в приемной департамента.

Однако, как отмечает издание, в течение рабочего дня с самой Михайленко связаться не удалось.

Как известно, Михайленко занимала данную должность в Администрации Президента Петра Порошенко и продолжает работать в Администрации Зеленского. Была ли она переведена в связи с реорганизацией Администрации в Офис Зеленского, пока не указано. Марина Михайленко указана в декларации о доходах самим Павлом Климкиным.

Фото: ukranews.com

Должность же Марины Михайленко в Администрации президента легко найти уже в ее декларации о доходах.

Фото: ukranews.com

Как сообщалось, 27 июня Зеленский публично возмутился действиями МИДа, который без его ведома ответил на ноту России относительно выполнения решения Международного трибунала по морскому праву об освобождении 24 захваченных в плен украинских моряков и кораблей. По данным СМИ, Климкин испортил план Зеленского по возвращению моряков.

После заявления Зеленского премьер-министр Владимир Гройсман выступил за уход Климкина в отпуск и назначение исполняющего обязанности министра по представлению Президента.

В понедельник Климкин решил уйти в политический отпуск для создания настоящей команды. В свою очередь Зеленский направил в понедельник письмо премьеру с просьбой привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности, а также заявил, что повторно направит в парламент представление об увольнении министра.

Верховная Рада отказалась уволить Климкина по предложению Президента. Зеленский предлагает назначить министром иностранных дел заместителя главы своей Администрации (теперь Офиса) Вадима Пристайко.