Журналисты узнали, что департамент внешней политики АП возглавляет жена Клмикина
Жена главы МИД Украины Павла Климкина, который недавно вызвал возмущение президента Владимира Зеленского, Марина Михайленко возглавляет департамент внешней политики Администрации президента.
Об этом сообщили в главном департаменте внешней политики и европейской интеграции Администрации, передают УН.
"Да, она работает на должности (заместителя руководителя главного департамента внешней политики и европейской интеграции - руководителя департамента внешней политики)", - сказали в приемной департамента.
Однако, как отмечает издание, в течение рабочего дня с самой Михайленко связаться не удалось.
Как известно, Михайленко занимала данную должность в Администрации Президента Петра Порошенко и продолжает работать в Администрации Зеленского. Была ли она переведена в связи с реорганизацией Администрации в Офис Зеленского, пока не указано. Марина Михайленко указана в декларации о доходах самим Павлом Климкиным.
Фото: ukranews.com
Должность же Марины Михайленко в Администрации президента легко найти уже в ее декларации о доходах.
Фото: ukranews.com
Как сообщалось, 27 июня Зеленский публично возмутился действиями МИДа, который без его ведома ответил на ноту России относительно выполнения решения Международного трибунала по морскому праву об освобождении 24 захваченных в плен украинских моряков и кораблей. По данным СМИ, Климкин испортил план Зеленского по возвращению моряков.
После заявления Зеленского премьер-министр Владимир Гройсман выступил за уход Климкина в отпуск и назначение исполняющего обязанности министра по представлению Президента.
В понедельник Климкин решил уйти в политический отпуск для создания настоящей команды. В свою очередь Зеленский направил в понедельник письмо премьеру с просьбой привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности, а также заявил, что повторно направит в парламент представление об увольнении министра.
Верховная Рада отказалась уволить Климкина по предложению Президента. Зеленский предлагает назначить министром иностранных дел заместителя главы своей Администрации (теперь Офиса) Вадима Пристайко.