Британские врачи смогли помешать двойной трагедии - они спасли еще нерожденного младенца жертвы нападения на юге Лондона.

Как говорится в сюжете ТСН, 26-летняя Келли была на 8 месяце беременности, когда на нее дома набросились неизвестные. От ножевых ударов женщина погибла, а вот малыша медикам удалось спасли. Правда, в данным момент он пребывает в критическом состоянии. Все обстоятельства трагедии пока еще не раскрыты.

Сообщают только, что полиция уже задержала и допросила двух подозреваемых.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве нашли тело пропавшего 9-летнего мальчика, которого жестоко убил член семьи.

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