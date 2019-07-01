В Соломенском районе Киева нетрезвый водитель авто с фургоном на прицепе влетел в автомобиль патрульной полиции. После этого его машина врезалась в отбойник. Об этом сообщил "Киев Оперативный" в комментарии к видео, которое выложил на Youtube.

Авария произошла на улице Дачной. "Еще одно бухое создание... на этот раз - на Дачной. Мало того, что оно нетрезвое село за руль #Ford (#BI3269CP), да еще и с прицепом - домом на колесах. Говорит, что у него "все пучком". Даже, несмотря на то, что оно въехало прямо в патрульный #Mitsubishi #Outlander и в отбойник", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Кстати, водитель пытался убежать, но был остановлен другим нарядом патрульной полиции. К счастью, никто не пострадал. После сдачи теста на "Драгере" уровень содержания алкоголя в крови у водителя оказался 1,37 промилле при норме 0,2 промилле.

Видео: youtube.com

Напомним, что на стеклянный мост в центре Киева ранним утром попытался въехать пьяный водитель.

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