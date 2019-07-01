В Украину движутся грозовые дожди, которые обрушатся на страну уже ночью. Карта
С севера к территории Украины движется область грозовых дождей, которая уже ночью прибудет в северные и западные области страны, а также в столицу. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко в понедельник вечером.
Фото: Facebook/Наталка Діденко
Также синоптик сообщает, что завтра днем дожди с грозами охватят центральные области Украины.
"Нависает с севера сейчас, вечером, неплохая область грозовых дождей - на радаре. Уже она начеку и ночью спустится к нам. На Западе и севере, включая Киев, польет и погремит! Кто уже дома и во дворе или на открытом балконе висит белье, позаботьтесь, чтобы снова не пришлось потом стирать. Завтра днем дожди с грозами охватят еще и Центр", - написала Диденко.
Скриншот: Facebook/Наталка Діденко
Ранее в ГСЧС сообщили, что по всей территории Украины 2 июля объявлено штормовое предупреждение из-за из-за грозы и шквального ветра.
"По данным Укргидрометцентра, 2 июля ночью в западных и северных областях, днем в стране, кроме юга, грозы, местами шквалы 15-20 м/с, в западных областях местами значительные дожди, град", - говорится в сообщении.
Напомним, 1 июля сообщалось, что в Украину вернулась жара, но будет облачно.
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