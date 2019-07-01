С севера к территории Украины движется область грозовых дождей, которая уже ночью прибудет в северные и западные области страны, а также в столицу. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко в понедельник вечером.

Фото: Facebook/Наталка Діденко

Также синоптик сообщает, что завтра днем дожди с грозами охватят центральные области Украины.

"Нависает с севера сейчас, вечером, неплохая область грозовых дождей - на радаре. Уже она начеку и ночью спустится к нам. На Западе и севере, включая Киев, польет и погремит! Кто уже дома и во дворе или на открытом балконе висит белье, позаботьтесь, чтобы снова не пришлось потом стирать. Завтра днем дожди с грозами охватят еще и Центр", - написала Диденко.

Скриншот: Facebook/Наталка Діденко

Ранее в ГСЧС сообщили, что по всей территории Украины 2 июля объявлено штормовое предупреждение из-за из-за грозы и шквального ветра.

"По данным Укргидрометцентра, 2 июля ночью в западных и северных областях, днем в стране, кроме юга, грозы, местами шквалы 15-20 м/с, в западных областях местами значительные дожди, град", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 июля сообщалось, что в Украину вернулась жара, но будет облачно.

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