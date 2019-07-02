Рекордная тепловая волна в июне вызвала наибольшее вымирание мидий за последние 15 лет у мыса Бодега на севере Калифорнийского залива, пишет The Guardian.

Координатор исследования морского резерва Джеки Сонс получила сообщения от других исследователей о аналогичных массовых смертях мидий на разных пляжах вдоль 225-километровой береговой линии. В то время, как люди заполняя тихоокеанское побережье в редкие жаркие дни (27 градусов по Цельсию), поглощают солнечные лучи, это же делают и колонии мидий. Вцепившись в камни, моллюски в периоды отлива подвергаются действию температуры на уровне 37 градусов по Цельсию. Их раковины буквально жарятся.

Сонс считает, что вымирание повлияет на всю прибрежную экосистему. "Мидии известны как фундаментальный вид. Эквивалентом можно назвать деревья в лесах. Они создают приют и зону проживания для многочисленных животных. Поэтому когда воздействие осуществляется на фундамент, это уничтожает всю экосистему", - сказала она.

Биолог из Университета Британской Колумбии Кристофер Харли зафиксировал подобное событие на мысе Бодега в 2004 году. Но он и Парсонс считают, что нынешнее вымирание масштабнее. "Такие события становятся более частыми и более жесткими", - сказал Харли.

Фото: theguardian.com

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