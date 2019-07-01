Сегодня на межбанке курс доллара приподнялся лишь на одну копейку, и межбанк закрылся в рамках 26,17-26,19 грн./$, на завтра банкиры не исключают укрепления нацвалюты, пишет UBR.ua.

На протяжении дня безналичный рынок взлетал до 26,24-26,27 грн./$, и после откатился назад. Казначеи не скрывают - курс доллара старались максимально раскачать утром, чтобы максимально выгодно продать валюту вечером. Ее на рынке хватало, просто валютчикам не хочется отдавать "американца" дешево.

"Утренняя раскачка первых июльских торгов прошла под знаком преобладания спроса над предложением и соответствующего роста котировок. Но быстро сменилась равновесием после выхода на рынок основных продавцов, поднакопивших валюту после затяжных выходных", - прокомментировал UBR.ua ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Избыток валюты подтверждается появлением Нацбанка, который 1 июля скупал доллар в районе 26,20 грн./$. Приобрел порядка $20 млн. Кроме него крупных покупателей не было, лишь два банка выделялись со средними объемами. "Альфа Банк и УкрСиббанк откупали валюту под дивиденды. Но превалировали продажи. И со стороны нерезидентов, готовящихся к очередному аукциону Минфина по гособлигациям, и со стороны наших экспортеров, и со стороны наличного рынка. Банки активно скупали валюту у населения и перепродавал ее на межбанке", - рассказал финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

Наличный курс пока не двигается. Средняя цена продажи доллара людям стоит в рамках 26,20-26,30 грн./$. Минимальная - на 26,13 грн./$, а максимальная - на 26,59 грн./$. При этом выкуп доллара у населения происходит в рамках 25,90-26,12 грн./$.

Курс валют на черном рынке на вечер 1 июля:

Фото: ubr.ua

2 июля финансисты ждут продолжения валютных продаж от иностранцев и настроены положительно по отношению к гривне. "Завтра межбанк может открываться в рамках 26,15-26,20 грн./$. После чего не исключено укрепление нацвалюты в случае дальнейших продаж нерезидентов", - спрогнозировал начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Прогноз Олега Куринного по обыкновению находился в более широком коридоре - 26,10-26,20 грн./$.

Напомним, что официальные доллар и евро подорожали незначительно.

Также мы писали о том, что курс доллара продолжает опускаться, потому что украинцы активно продавали валюту перед Днем Конституции.