Ученые в Австралии назвали новый вид мух в честь антигероя сериала "Игра Престолов" - Короля Ночи. Полностью вид называется Paramonovius Nightking, сообщает ВВС.

Фото: bbc.com

Такое имя было выбрано потому, что особи этого вида процветают зимой, имеют шерсть на спине, которая напоминает корону. А еще эти мухи способны превращать других насекомых в "зомби".

Муха Король Ночи в дину в 1 сантиметр. Ее можно увидеть зимой на западе Австралии. По данным издания, Aramonovius Nightking был открыт в 2012 году дуэтом ученых в Wandoo National Park. Однако, только сейчас студент CSIRO Сюанкун Ли подтвердил, что это неизвестный до сих пор вид насекомых. По словам энтомолога CSIRO доктора Брайана Лиссарда, решение назвать муху в честь героя "Игры Престолов" появилось мгновенно.

"Насекомое имеет много общего с героем сериала. Они оба появляются только зимой и имеют корону из шипов на голове. Самки мух откладывают яйца в других насекомых. А потомство потом съедает жертв изнутри, превращая их в ходячих зомби. Настоящий Король Ночи", - пояснил ученый.

Ранее сообщалось, что ученый назвал самую маленькую в мире муху в честь Арнольда Шварценеггера.

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