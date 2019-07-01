Во вторник, 2 июля, по всей территории Украины, кроме южный областей, ожидаются грозы, местами со шквальным ветром. Об этом сообщает ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр

"По данным Укргидрометцентра, 2 июля ночью в западных и северных областях, днем в стране, кроме юга, грозы, местами шквалы 15-20 м/с, в западных областях местами значительные дожди, град", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Синоптик Наталья Диденко обещает Украине ослабление летней жары и короткие дожди. Во вторник, 2 июля, с севера приблизится атмосферный фронт. "Он принесет на северные области Украины, местами на запад, центр, а вечером и в Харьковскую область кратковременные дожди и грозы", – написала она.

Также мы писали, что 1 июля в Украину вернулась жара, но будет облачно.