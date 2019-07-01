В Министерстве внутренних дел определили временный порядок оформления и выдачи паспорта гражданина Украины. Соответствующий приказ министерства от 6 июня 2019 года № 456 был зарегистрирован в Минюсте 14 июня, передает Юрлига.

Отмечается, что утвержденный документ определяет порядок подачи и рассмотрения документов и принятия решения об оформлении и выдаче паспорта гражданина Украины образца 1994 года человеку, в отношении которого принято решение суда (вступившее в законную силу) об обязательстве ГМС оформить и выдать указанный паспорт.

Паспорт будут оформлять с использованием бланка паспорта гражданина Украины, утвержденного правительственным постановлением от 4 июня 1994 года № 353 "Об утверждении образца бланка паспорта гражданина Украины".

Оформлением и выдачей паспортов будет заниматься территориальное подразделение ДМС:

человеку, достигшему 16-летнего возраста, - на основании поданного лично заявления о выдаче паспорта гражданина Украины по образцу, приведенному во Временном порядке;

человеку, достигшему 16-летнего возраста и признанному судом ограниченно дееспособным или недееспособным , - на основании заявления одного из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или других законных представителей.

Оформлять и выдавать паспорта будут в течение 30 календарных дней со дня подачи лицом в территориальное подразделение ГМС соответствующих заявления и документов. Их необходимо подать в территориальное подразделение ГМС по своему зарегистрированному месту жительства.

Переселенцы же должны подать заявление и документы в территориальное подразделение ГМС по месту жительства, что подтверждается справкой о постановке на учет внутренне перемещенного лица. Гражданин, место жительства которого зарегистрировано на временно оккупированной территории, будет подавать заявление и документы в территориальное подразделение ГМС по месту обращения.

После проведения проверок и принятия решения об оформлении паспорта по заявлению лица территориальное подразделение ГМС получит от территориального органа этой Службы бланк паспорта гражданина Украины для его заполнения и дальнейшей выдачи.

Документом урегулирован порядок заполнения паспорта. В частности, на первой странице бланка паспорта в предназначенной для этого рамке вклеивается фотокарточка лица, которому оформляется паспорт, а также делаются соответствующие записи.

Утвержденный Временный порядок регулирует вопросы оформления паспорта впервые, его обмена, порядок вклеивания фотокарточек, выдачи паспортов вместо утерянных или украденных, оформления и выдачи временного удостоверения, прописывает процедуру установления лица, а также изъятия, хранения и уничтожения паспортов, определяет процедуру учета и хранения бланков паспортов.

Установлены случаи, когда территориальное подразделение ГМС откажет в оформлении или выдаче паспорта (в том числе вклеивании фотокарточки):

лицо не является гражданином Украины;

человек уже получил паспорт, который является действительным на день обращения (кроме случаев обмена паспорта в связи с выявлением ошибки в информации, внесенной в него, непригодности для дальнейшего использования);

данные, полученные из баз данных Единого государственного демографического реестра, картотек, не подтверждают предоставленную заявителем информацию;

за выдачей паспорта обратился законный представитель, не имеющий документально подтвержденных полномочий на получение паспорта;

человек подал документы и информацию, необходимые для оформления и выдачи паспорта, не в полном объеме;

личность не установлена по результатам проведения процедуры установления личности.

В случае принятия решения об отказе в оформлении или выдаче паспорта заявить получит уведомление в течение 5 рабочих дней с момента, как оно было принято. В нем должны быть указаны основания отказа. Приказ вступит в силу со дня его официального публикования .

Решение об отказе в оформлении или выдаче паспорта доводится до сведения заявителя в течение 5 рабочих дней со дня принятия, в нем указываются основания такого отказа.Приказ вступит в силу со дня официального опубликования.

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