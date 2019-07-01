В Верховной Раде ввели административную ответственность за незаконное ношение военной формы со знаками различия военнослужащих, лицами, которые не имеют на это права. Кроме того, была введена уголовная ответственность за осквернение или разрушение памятника, воздвигнутого в память лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимавших непосредственное участие в АТО (сейчас ООС), передает Юрлига.

Отмечается, что соответствующий Закон № 2747-VIII об ответственности за незаконные действия в отношении государственных наград, незаконное ношение военной формы одежды, надругательство над местом захоронения защитника суверенитета и территориальной целостности Украины, и некоторых других лиц вступил в силу 27 июня.

В соответствии с закон предусмотрено повышение штрафа за покупку, продажу или обмен ордена, медали, нагрудного знака, а так же их присвоение или ношение лицом, не имеющим на то права (с 17-34 грн до 850-1700 грн) с конфискацией соответствующего ордена, медали, нагрудного знака. Незаконное изготовление орденов и медалей и сбыт влекут наложение штрафа в размере от 1700 до 3400 грн. За повторное совершение таких правонарушений штрафы увеличатся еще вдвое.

Кроме того, незаконное ношение военной формы одежды со знаками различия военнослужащих влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от 2500 до 3400 грн с конфискацией соответствующей формы одежды со знаками различия. За те же действия, совершенные повторно, штраф составит от 3400 до 6800 грн. Также предусмотрены общественные работы на срок от 30 до 40 часов.

Изменениями в УК предусмотрено ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок за осквернения или разрушения братской могилы или памятника, построенного в память тех, кто защищал независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в АТО (ООС).

Ранее сообщалось, что во Львове 9 Мая осквернили орден Отечественной войны. В полиции это назвали мелким хулиганством.

Также мы писали, что в Раде поддержали штрафы за ношение формы ВСУ и сроки за осквернение могил участников АТО.