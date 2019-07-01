"Страна" узнала, какие документы были изъяты сегодня из офиса телеканала "Прямой", который официально принадлежит экс-регионалу Владимиру Макеенко, а неофициально Петру Порошенко.

О том, что телеканал незаконно приобрёл бывший президент заявляет Андрей Портнов, который уже обратился по этому вопросу в Госбюро расследований. На телеканале в начале отрицали следственные действия, но затем само ГБР этот факт подтвердило.

По данным источника "Страны" на телеканале, правоохранители сегодня увезли с "Прямого" основные правоустанавливающие документы его деятельности.

К примеру, устав, регистрационную карту, доверенности на управление активами канала еще начиная с 2010 года (когда он назывался "Тонис"), договора купли-продажи частей уставного капитала "Тониса".

Всего из "Прямого" сегодня изъяли четыре тома документов, которые охватывают период с 2010 по 2016 годы. Это десятки наименований доверенностей, выписок из реестров, решений хозсудов и многих других документов.

Телеканал "Прямой" начал вещание в августе 2017 года. Ранее в том году экс-регионал Владимир Макеенко выкупил 80% доли канала у его прежних владельцев. То есть формальным владельцем является именно он. Однако в реальности, утверждает Портнов, Макеенко – подставное лицо, за которым стоит экс-президент Петр Порошенко.

Собственно, сам бывший гарант этого и не скрывает: недавно он провел встречу с коллективом "Прямого" и заверил, что телеканал и дальше будет работать в прежнем режиме. На встрече присутствовала и кандидат в депутаты от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар. При этом "Страна" опубликовала фото с этой закрытой встречи.