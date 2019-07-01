Национальный банк отменил лимит на финансирование представительств украинского бизнеса за рубежом. Об этом сообщается на сайте Нацбанка в понедельник.

Ранее перевод средств иностранным филиалам ограничивался общим лимитом для юридических лиц на инвестирование за границу в размере 2 млн евро в год. Сейчас же операции по переводу средств непосредственно на счет зарубежных подразделений выведены из-под действия лимита и не будут ограничиваться в объемах.

В то же время с целью минимизации рисков оттока капитала НБУ установил дополнительные требования для валютного надзора по таким операциям, обязав банки получать развернутые сметы и другие документы от компаний, желающих перечислять средства на счета своих зарубежных подразделений.

Помимо того, это смягчение не будет распространяться на операции по переводу средств в страны-агрессоры, оффшорные зоны и страны-нарушители рекомендаций FATF, указано в сообщении.

Нацбанк также разрешил расчеты в наличной иностранной валюте для оплаты физлицами и юрлицами консульских сборов за легализацию товаросопроводительных документов в дипломатических представительствах стран, не присоединившихся к Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года. В список этих стран входят: Алжир, Афганистан, Вьетнам, Египет, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Камерун, Канада, Катар, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сирия, Судан, Таиланд, Уругвай.

Согласно релизу, еще одним новшеством стало упрощение реинвестирования доходов иностранных инвесторов от операций с украинскими ценными бумагами. Чтобы избежать убытков инвесторов от дополнительной конвертации валют из-за невозможности прямого зачисления доходов в гривне сразу на свой гривневый счет НБУ разрешил нерезидентам переводить средства, полученные по ценным бумагам, которые учитываются в иностранном банке-депозитарии, с корсчета этого учреждения на свой счет в Украине.

Чтобы снизить валютные риски государства, перечень сделок, которые разрешается проводить в иностранной валюте на территории Украины, дополнен операциями между финансовым учреждением и Кабинетом министров в рамках международных договоров о кредитах, грантах, ссудах.

Регулятор также усовершенствовал надзор в части проверок иностранных банков-контрагентов, которым украинские компании осуществляют перечисления. "Отныне банки самостоятельно на основании информации из публичных источников будут определять степень риска иностранных банков-контрагентов по валютной операции",- поясняется в сообщении регулятора.

Ранее для этого банки использовали перечень, предоставленный НБУ на основании информации Государственной службы финансового мониторинга (ГСФМ).

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления Нацбанка №86 от 27 июня 2019 года и вступают в силу со 2 июля, уточняется в сообщении.

Напомним, что Нацбанк усложнил процесс выдачи кредитов в Украине.

Также мы писали о том, что регулятор повысил лимит на вывод дивидендов с 7 до 12 миллионов евро.