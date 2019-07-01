В числе союзников Филарета в разгоревшемся противостоянии с ПЦУ в последнее время активно проявляет себя политическая сила "Батькивщина".

По информации источника "Страны" в церковных кругах, юридической поддержкой УПЦ КП будет заниматься близкая к народному депутату "Батькивщины" Сергею Власенко фирма "Правис". В приоритете компании вопросы защиты церковной собственности, которая принадлежит Киевскому Патриарху.

Наличие у Филарета политических союзников заставило и часть епископата ПЦУ задуматься о поддержке УПЦ КП. По данным источника порядка 14 епископов Православной церкви Украины приняли участие в неформальном ужине с Филаретом после проведения им собора во Владимирсоком соборе 20 июня.

"В сложившейся ситуации интересная позиция получается у Макария. Он считает, что Епифаний создал тупиковую конфликтную ситуацию с Филаретом, которая топит авторитет ПЦУ, при этом сам Макарий занял выжидательную позицию. Он призвал епископат УАПЦ не вмешиваться в борьбу Епифания с Филаретом, обосновывая это тем, что у Филарета хорошо прикормлены праворадикальные структуры через которые может оказываться физическое давление на неугодных ему иерархов " - рассказывает собеседник "Страны".

Стоит отметить, что УАПЦ юридически не ликвидирована, а минимальная часть ее приходов зарегистрирована под маркой ПЦУ. Все это указывает лишь на то, что Макарий в любой момент может отыграть все назад и восстановить УАПЦ, как это сейчас делает Филарет по отношению к УПЦ КП.