В Окружном административном суде Киева отложили до 15 августа 2019 года рассмотрение дела об обжаловании новой редакции Украинского правописания, чтобы дать ответчику время на подготовку отзыва на иск и размещения в СМИ объявления о слушании дела. Об этом сообщает Юрлига в понедельник.

Отмечается , что 27 июня 2019 года ОАСК провел подготовительное заседание по делу по иску к Кабинету Министров об обжаловании новой редакции Украинского правописания.

Как сообщалось, в Окружной административный суд Киева поступил иск к Правительству об обжаловании новой редакции Украинского правописания. Истица, действующая в интересах своей дочки - ученицы 7-го класса, просит суд признать противоправным и недействительным постановление Кабмина № 437 "Вопросы украинского правописания".

Как считает истица, правительство, принимая изменения в Правописание, действовало вне пределов своих полномочий и не учло реальное состояние развития украинского языка, что усложнит его изучение и грамотное использование.

Правительство постановлением № 437 согласилось с предложением МОН и НАН относительно одобрения Украинского правописания в новой редакции, разработанной Украинской национальной комиссией по вопросам правописания.

МОН разъяснило, что 3 июня 2019 года финальный текст новой редакции Украинского правописания опубликован на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук. С этого момента рекомендовано применять нормы и правила новой редакции Правописания во всех сферах общественной жизни, в частности, в официально-деловом стиле вещания.

Ранее сообщалось, что в Окружной суд Киева поступил иск против новой редакции правописания в украинском языке.

Также мы писали, что мать школьницы подала в суд на Кабмин из-за нового правописания.