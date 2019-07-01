Шестнадцать детей, отдыхавших в детском лагере в селе Коблево Березанского района Николаевской области были госпитализированы с пищевым отравлением. Еще нескольким помощь была оказана на территории учреждения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области в понедельник, 1 июля. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 Уголовного кодекса Украины "нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений".

Информация об отравлении поступила правоохранителям в понедельник. "Сегодня в медицинское учреждение с пищевым отравлением были доставлены 16 детей. Другим врачи оказывали помощь на территории учреждения. Сейчас полицейские опрашивают пострадавших и сотрудник заведения, а также устанавливают поставщиков продуктов питания", - говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", у отравившихся во Львове нашли сальмонеллу и кишечную палочку. В больницу всего обратились 59 человек, из них 8 детей.

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