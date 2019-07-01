В Верховном суде обязали Центральную избирательную комиссию еще раз рассмотреть документы о регистрации бывшего главы АП времен президентства Виктора Януковича Андрея Клюева, но не приняли решение непосредственно о его регистрации. Об этом сообщается на странице ВС в Facebook.

"В связи с распространением недостоверной информации о решении Верховного суда о регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты, сообщаем о содержании соответствующего решения ВС. Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда отменил решение суда первой инстанции в части обязательства ЦИК зарегистрировать кандидатом в народные депутаты Андрея Клюева, зато обязал ЦИК повторно рассмотреть документы по его регистрации", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение было принято в результате пересмотра в апелляционном порядке дела по иску Либеральной партии Украины к ЦИК. ЦИК, в свою очередь, обосновала свое решение тем, что Клюевым не соблюдены требования Конституции Украины и законодательства о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов.

"Суд первой инстанции исковые требования удовлетворил полностью: постановление ЦИК отменил и обязал зарегистрировать Клюева кандидатом в народные депутаты. Верховный Суд отменил это решение в части обязательства ЦИК зарегистрировать лицо кандидатом в народные депутаты", - говорится в сообщении.

Как отметили в суде, ЦИК сделала выводы без исследования данных Государственной пограничной службы по вопросу проживания Клюева в Украине. Материалы дела не содержат также доказательств выяснения обстоятельств его проживания в Украине в течение последних 5 лет иным способом, кроме обращения к Госпогранслужбе, СБУ и МВД.

"Суд считает, что поскольку ЦИК не осуществила исчерпывающих действий для выяснения обстоятельств соответствия лица установленного ценза оседлости, то надлежащим способом защиты нарушенных прав истца является обязательство ЦИК повторно рассмотреть документы, представленные Либеральной партией Украины", - говорится в сообщении.

Сегодня сообщалось, что экс-главе Администрации Виктора Януковича Андрею Клюеву разрешили участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду. Такое решение принял Кассационный административный суд при Верховном Суде.

Скриншот: Facebook/Верховний Суд

Также мы писали, что ЦИК Украины зарегистрировал почти сотню кандидатов в депутаты от "Руха новых сил" Михаила Саакашвили.

До этом сообщалось, что десятки человек через суд хотят добиться от ЦИК регистрации кандидатами на выборах в Раду.