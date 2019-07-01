На севере Германии в понедельник, 1 июля, потерпел крушение вертолет бундесвера, в результате чего погибла пилот. Об этом передает DW.

По информации местного пожарного отделения, авария произошла в нижнесаксонском населенном пункте Ерцен в районе Хамельн - Пирмонт в 13.51 по местному времени.

Издание Bild пишет, что вертолет принадлежит военному центру подготовки пилотов в Бюкебурге. Со ссылкой на полицию газета сообщает, что в аварии погибла женщина-пилот, еще один человек получил тяжелые травмы. Официального подтверждения этой информации нет.

Как сообщала "Страна", Германия и Нидерланды разрабатывают военный интернет. Соглашение о создании европейской военной сети было подписано в Брюсселе.

Отметим, что в аэропорту Тель-Авива сумел приземлиться Boeing из немецкого Кельна с поврежденным шасси.