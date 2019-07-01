Сегодня, 1 июля, состоялась премьера фильма "Донбасс. 5 лет необъявленной войны", который создали журналисты "Страны". Премьера прошла на нашем Youtube-канале.

1 июля 2019 года исполняется ровно 5 лет с момента подписания Петром Порошенко указа о выходе из перемирия и начале полномасштабных военных действий на Донбассе.

В фильме мы рассказываем о политических и военных решениях, которые привели к роковым последствиями для Украины.

О них нужно помнить, чтоб не повторить в будущем прошлые ошибки.

Мы посвящаем наш фильм памяти всех погибших на этой войне.

Видео: youtube.com

Напомним, что на кинофестивале в Сицилии Оливер Стоун представит фильм об Украине и войне на Донбассе.