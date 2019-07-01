Сегодня состоится премьера фильма "Донбасс. 5 лет необъявленной войны", который создали журналисты "Страны".

1 июля исполняется ровно 5 лет с момента подписания Петром Порошенко указа о выходе из перемирия и начале полномасштабных военных действий на Донбассе. В фильме мы возвращаемся к 1 июля 2014 года, когда, после прекращения перемирия, была пройдена точка невозврата.

Мы рассказываем о политических и военных решениях, которые привели к роковым последствиями для Украины. О них нужно помнить, чтоб не повторить в будущем прошлые ошибки.

Мы посвящаем наш фильм памяти всех погибших на этой войне.

Фильм будет показан в 21:00 1 июля на YouTube-канале "Страны".