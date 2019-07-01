В понедельник, 1 июля цены на нефть ключевых марок продолжают расти в ходе вечерних торгов. Основную поддержку рынку оказывают новости об ограничении добычи в государствах ОПЕК.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:03 МСК составляет $65,82 за баррель, что на $1,08 (1,67%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $1,16 (1,98%) - до $59,64 за баррель.

Министры стран ОПЕК на заседании в Вене договорились продлить ограничения добычи нефти еще на девять месяцев, передает агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов заседания.

Решение еще должно быть ратифицировано странами не-ОПЕК в среду, но некоторые из них, прежде всего Россия, уже дали свое согласие.

Ранее глава российского Минэнерго Александр Новак сообщил журналистам, что все страны министерского мониторингового комитета ОПЕК+ поддержали предложение о продлении сделки по ограничению добычи.

При этом обязательства по объемам сокращения добычи будут сохранены на уровне принятых на первое полугодие 2019 года.

Глава Минэнерго заявил, что Россия в июне сократила добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 278 тыс. б/с. Соглашение ОПЕК+ предполагает сокращение производства нефти в России на 228 тыс. б/с относительно октября 2018 года.

Еще одним значимым событием для рынка является тот факт, что президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин смогли договориться о перемирии в торговом споре.

Трамп и Си Цзиньпин провели встречу в субботу в рамках конференции "Большой двадцатки" в Осаке, по итогам которой договорились возобновить двусторонние переговоры.

Как сообщала "Страна", власти США и Китая договорились о перемирии в торговой войне. В Вашингтоне согласились пока не вводить дополнительные пошлины на китайские товары на сумму $300 млн.

Отметим, что Евросоюз создаст зону свободной торговли с Южной Америкой.