Захваченные ФСБ России у берегов Крыма в ноябре 2018 года украинские военные катера "Никополь" (P176) и "Бердянск" (U175), а также буксир "Яны Капу" (А947) все еще находятся в акватории стоянки судов "Генмол" в Керчи, однако их переместили. Об этом в Твиттере написал пользователь RoksolanaToday&Крым25%.

"Действительно, на месте, где они были сразу, кораблей нет. Но с другого ракурса видно - два катера (Р176 виден бортом с номером) стоят у основания причальной стенки, накрытые маскировочной сеткой, а в самом конце между судном 840 и ржавым кораблем стоит буксир "Яны Капу" на Генмоле", - говорится в сообщении.

Фото: Twitter/RoksolanaToday&Крым25%

Скриншот: Twitter/RoksolanaToday&Крым25%

25 июня "Крым. Реалии" сообщили о том, что украинские корабли были перемещены в неизвестном направлении. Накануне журналисты издания сфотографировали акваторию порта воинской части российской береговой охраны в центре Керчи и обнаружили, что украинские военные катера, ранее находившиеся под маскировочной сетью возле причальной стенки, отсутствуют.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники у берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

В оккупированном Крыму подконтрольный РФ суд постановил арестовать всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы. Сейчас они содержатся в СИЗО в Москве.

24 января 2019 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой официально требует от России обращаться с захваченными в районе Керченского пролива украинскими военными моряками в соответствии с Женевской конвенцией о военнопленных.

25 мая 2019 года Международный Трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить три украинских военных корабля, а также отпустить 24 захваченных украинских моряков. В ответ в МИД РФ заявили, что керченский инцидент якобы не подпадает под юрисдикцию этого трибунала.