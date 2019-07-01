Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что не исключает лишения председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) и мэра столицы Виталия Кличко реальной власти. Об этом сообщает РБК-Украина.

"Я не хочу, чтобы в госбюджете, в местном бюджете воровали", - ответил Богдан, отвечая на вопрос о намерении разделить должности мэра и председателя КГГА, что приведет к лишению Виталия Кличко реальной власти.

По словам руководителя Офиса, есть договоренности о мэре Киева и председателе Киевсовета, согласно которым Кличко должен продемонстрировать честную и прогосударственную позицию в экономических и политических вопросах касательно Киева, после чего будет принято решение.

"То, что происходило до сих пор, мне не нравится. Якобы они со Столаром поссорились и его удалили от производственных процессов. Но якобы все ходят в один и тот же офис, в который раньше ходили и там якобы согласовывают свои действия", - заявил он.

Ранее Богдан заявил, что считает, что русскому языку стоит дать статус регионального в Донецкой и Луганской областях. До этого в Верховном суде отказались рассматривать законность указа Владимира Зеленского о назначении Богдана главой Администрации президента.