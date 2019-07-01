Гривня начала июль с похудения на 4 копейки
В понедельник, 1 июля, гривня на межбанковском валютном рынке упала до 26,19 грн/$1 с 26,15 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.
Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,18-26,20 грн/$1. В НБУ установили на 2 июля официальный курс гривни к доллару на уровне 26,20.
Официальный справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 1 июля снизился до 26,21 грн/$1 с 26,18/$1 днем ранее.
В НБУ установили следующие официальные курсы гривни к иностранным валютам на 2 июля 2019 года:
- 100 долларов США 2620.64
- 100 ЕВРО 2974.17
- 100 польских злотых 701.00
- 100 молдовских лей 144.92
- 100 новых израильских шекелей 733.58
- 10 российских рублей 4.15
- 100 казахстанских тенге 6.88
- 100 турецких лир 462.74
- 100 фунтов стерлингов 3315.02
- 100 чешских крон 116.73
- 100 юаней женьминьби (Китай) 383.00
По данным НБУ объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 26 июня составил 379,6 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $326 млн. Остальная сумма была выкуплена не в долларе, а других валютах.
Как сообщала "Страна", в НБУ назвали грядущую осень критической для финансовой стабильности Украины. Ранее банкиры предупредили, как будет расти курс доллара. С 10 по 14 июня представители НБУ начали наращивать покупки доллара на межбанковском валютном рынке Украины $135,1 млн, что на 31,5% больше, чем неделей ранее ($102,7 млн).
Ранее в НБУ предупредили о надвигающемся финансовом кризисе. По словам первого заместителя главы Совета НБУ Тимофея Милованова, возможный дефолт может "положить банки". Также не исключается девальвация самого доллара.
В американском рейтинговом агентстве Fitch прогнозируют падение украинской гривни до 32 за $1.