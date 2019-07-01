В понедельник, 1 июля, гривня на межбанковском валютном рынке упала до 26,19 грн/$1 с 26,15 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,18-26,20 грн/$1. В НБУ установили на 2 июля официальный курс гривни к доллару на уровне 26,20.

Официальный справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 1 июля снизился до 26,21 грн/$1 с 26,18/$1 днем ранее.

В НБУ установили следующие официальные курсы гривни к иностранным валютам на 2 июля 2019 года:

100 долларов США 2620.64

100 ЕВРО 2974.17

100 польских злотых 701.00

100 молдовских лей 144.92

100 новых израильских шекелей 733.58

10 российских рублей 4.15

100 казахстанских тенге 6.88

100 турецких лир 462.74

100 фунтов стерлингов 3315.02

100 чешских крон 116.73

100 юаней женьминьби (Китай) 383.00

По данным НБУ объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 26 июня составил 379,6 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $326 млн. Остальная сумма была выкуплена не в долларе, а других валютах.

Как сообщала "Страна", в НБУ назвали грядущую осень критической для финансовой стабильности Украины. Ранее банкиры предупредили, как будет расти курс доллара. С 10 по 14 июня представители НБУ начали наращивать покупки доллара на межбанковском валютном рынке Украины $135,1 млн, что на 31,5% больше, чем неделей ранее ($102,7 млн).

Ранее в НБУ предупредили о надвигающемся финансовом кризисе. По словам первого заместителя главы Совета НБУ Тимофея Милованова, возможный дефолт может "положить банки". Также не исключается девальвация самого доллара.

В американском рейтинговом агентстве Fitch прогнозируют падение украинской гривни до 32 за $1.