В Украине с 1 июля посылки из-за рубежа для физлиц стоимостью от 100 евро будут облагаться налогом на добавленную стоимость (20%). Это предусмотрено законом № 2628-VIII об изменениях в Налоговый кодекс, которые вступают в силу с 1 июля.

С 1 июля текущего года до конца 2020 года международные посылки стоимостью больше эквивалента 100 евро от одного отправителя одному получателю - физическому лицу будут облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС, 20% от стоимости). Посылка для физлица также будет облагаться пошлиной в 10% от суммы, которая превышает эквивалент в EUR150.

Тем временем для юрлиц и физических лиц-предпринимателей пороговая стоимость так и останется на уровне 150 евро.

Чтобы рассчитать стоимость посылки, будет применяться официальный курс, установленный НБУ на 00:00 часов дня подачи таможенной декларации или определения налоговых обязательств. База налогообложения для юрлиц и ФЛП - таможенная стоимость, а для физических лиц - фактурная стоимость.

Напомним, что глава "Укрпочты" Смелянский назвал нереальной идею о трех беспошлинных посылках в месяц.

Также мы писали о том, что в Новой почтой описали, что и где заказывают украинцы в интернете.