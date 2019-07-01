Начальник криминальной полиции Украины сообщил о самоубийстве 9-летнего ребенка в Херсонской области. Трагедия произошла вечером 30 июня. Об этом говорится на фб-странице полицейского:

"Я многое могу понять, но только не самоубийство 9-летнего ребенка.

Вчера вечером в Херсонской области девятилетняя девочка пошла в ванную комнату, мать через некоторое время обратила внимание, что дочь закрылась и не получается, позвала мужа они взломали дверь и увидели свою дочь, повешенных на ручке двери.

Почему маленький ребенок принимает решение покончить жизнь самоубийством - для меня лично этот вопрос остается открытым.

В своем детстве у себя в деревне в таком возрасте я даже и не знал, что можно себя убить таким образом. Мы весь день находились на улице и ночью моя мать мыла меня, когда спал без ног. Мы все были разные и в то же время одинаковые: ссорились, иногда дрались друг с другом, практически никогда не болели, в маленьком возрасте мы уже знали что нужно помогать родителям, знали, что нужно учиться, но никогда никто из нас не интересовался вопросом как убить себя. Что же изменилось?", - говорится в опубликованном сообщении.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

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