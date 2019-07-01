1 июля юрист Андрей Портнов заявил, что на телеканале "Прямой" прошла санкционированная судом выемка документов по делу против Петра Порошенко - фактического владельца этой "кнопки".

Дело касается отмывания средств, на которые был куплен канал и за счет которых финансировался. Портнов подозревает, что экс-президент содержит "Прямой" за счет своих "непрямых" доходов.

В ГБР уже подтвердили следствие против "Прямого", а представители телеканала заявили, что и правда отдали ведомству документы, которые оно затребовало.

"Страна" собрала информацию о том, что произошло на телеканале, который является главным рупором Порошенко.

4 тома документов

О том, что началась выемка документов, сегодня сообщил юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале.

"Друзья, хорошие новости с телеканала Порошенко Прямой. Там сейчас проходит санкционированная судом выемка документов по делу об отмывании средств и легализации акций телеканала через кипрскую компанию. Не переключайтесь", - написал он.

По данным "Страны" от источников на телеканале, правоохранители сегодня увезли с "Прямого" основные правоустанавливающие документы его деятельности.

К примеру, устав, регистрационную карту, доверенности на управление активами канала еще начиная с 2010 года (когда он назывался "Тонис"), договора купли-продажи частей уставного капитала "Тониса".

Всего из "Прямого" сегодня изъяли четыре тома документов, которые охватывают период с 2010 по 2016 годы. Это десятки наименований доверенностей, выписок из реестров, решений хозсудов и многих других документов.

В Госреестре судебных решений ранее появилось решение Печерского районного суда от 19 июня о временном доступе к вещам и документам на основании ходатайства следователя третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований ГБР.

"Предоставить следователям.. и прокурорам в уголовном производстве ... временный доступ к документам, с возможностью изъятия их оригиналов ... учредительных и регистрационных документов ООО" Телеканал "Прямой". .. доверенностей, писем, заявлений и другой корреспонденции, поступающей от ООО в Подольскую районную администрацию", - говорилось в решении суда.

Также там отмечалось, что при отсутствии оригиналов, подлежащих выемке, нужно "предоставить для проведения выемки должным образом заверенные копии или электронные распечатки указанных документов". Следственный судья определил срок исполнения решения в течение 30 дней.

Что сообщили на "Прямом"

На телеканале "Прямой" слова Портнова сначала назвали фейком. Политтехнолог экс-президента Порошенко и ведущий телеканала Тарас Березовец заявил, что никакого обыска не было, и предположил, что информатаку на телеканал заказал офис президента Украины и его глава Андрей Богдан.

"Я только что разговаривал с собственником канала Владимиром Макеенко. Приезжали в Парус представители ГБР, к ним спустился юрист "Прямого" и отдал бухгалтерские документы, которые и так есть в Налоговой. Никаких выемок, никаких обысков", - написал Березовец у себя в Telegram-канале.

Что заявили в ГБР

Однако потом в ГБР подтвердили, что на канале проводятся следственные действия.

"В связи со значительным общественным резонансом сообщаем следующее. Государственным бюро расследований сегодня проводятся следственные действия в рамках досудебного расследования уголовного производства по купле-продаже телеканала "Прямой". Их конкретизация пока невозможна, учитывая тайну досудебного расследования. Подчеркиваем, что все следственные действия в уголовном производстве проводятся исключительно в рамках действующего законодательства", - говорится на официальной странице ГБР в Facebook.

Дело о "Прямом" и Порошенко

В ГБР ранее заподозрили, что покупка Петром Порошенко телеканала "Прямой" была связана с отмыванием денег. Заявитель в этом деле - юрист Андрей Портнов.

В заявлении он указал, что, согласно сообщениям телеканала "Прямой" о структуре собственности,его владельцем указан В.В.Макеенко, который в 2017 году купил телеканал "Тонис", который позже стал "Прямым". Однако, по информации Портнова, Макеенко лишь формальный владелец, а фактический - экс-президент Петр Порошенко.

Портнов отметил, что вызывают сомнения возможности Макеенко распоряжаться средствами в сумме необходимой для покупки канала, а позже регулярно инвестировать в него. И что целью купли-продажи "Прямого" может быть маскировка незаконного происхождения средств, полученных Порошенко в результате коррупционных и других преступных действий. Об этом свидетельствуют многочисленные журналистские расследования и низкая стоимость акций, купленных Макеенко (16 млн 700 тыс грн).

По данным заявителя, эти действия могут носить признаки преступлений по ст 212 УК Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов), ст. 209 УК Украины (отмывание доходов).

Имущество телеканала "Прямой" может быть арестовано из-за возможной незаконности процедуры покупки этого СМИ. В случае ареста имущество будет передано в управление АРМА, которое на конкурсе выберет стороннего управителя для "Прямого".

О перспективе ареста активов "Прямого" в недавнем интервью "Стране" заявил шеф ГБР Роман Труба.

По его словам, лица, которые приобрели имущество, фигурирующее в деле "Прямого", уже вызваны на допрос. Пока - как свидетели.

"Уверен, что это будет не единичный допрос, и в зависимости от полученных результатов следствия - последуют еще вызовы. В том числе и высокопоставленных (бывших и нынешних) чиновников государства - мы будем допрашивать их по выясненным обстоятельствам", - рассказал Роман Труба.

Он добавил, что речь также идет о возможном аресте активов телеканала "Прямой".

"...Поскольку в данном случае речь идет об имущественных преступлениях, ставим себе в качестве приоритетных задач предупреждение возможности его отчуждения и обеспечение сохранности. Чтобы в дальнейшем, когда может встать вопрос об убытках, не получилось так, что отсутствует имущество для их возмещения", - сказал Роман Труба.