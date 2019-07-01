Прокуратура Киева завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении 39-летнего мужчины, который на мотоцикле совершил наезд на малолетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Дорожное происшествие случилось еще 2 июня 2019 во дворе жилого дома по улице Северной в Оболонском районе столицы.

Злоумышленник, находясь за рулем мотоцикла марки Lifan и не имея при себе разрешительных документов на указанное транспортное средство, нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на мальчика 2014 года рождения, который находился в неподвижном положении на детском велосипеде у края дороги в направлении движения мотоцикла.

В результате дорожно-транспортного происшествия мальчику причинен средней тяжести телесные повреждения.

По результатам досудебного расследования злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, лицом управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесные повреждения) (максимальное наказание - 2 года тюрьмы).

Сейчас местной прокуратурой обвинительный акт в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.

Видео: facebook.com

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