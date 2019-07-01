Самолет авиакомпании Electra Air, выполнявший авиарейс из Кельна (Германия) в Тель-Авив, успешно приземлился с поврежденным шасси в израильском аэропорту Бен-Гурион. Об этом сообщает в понедельник, 1 июля, газета Times of Israel.

Перед посадкой аварийного рейса со 152 пассажирами на борту в аэропорту Тель-Авива приостановили прием и отправку других самолетов. Никто из пассажиров и экипажа при посадке не пострадал.

Ранее в понедельник экипаж сообщил о неполадках с шасси у самолета Boeing 737. В аэропорт Бен-Гуриона для приема аварийного рейса направили порядка 100 автомобилей скорой помощи.

Как сообщала "Страна", ВВС Израиля нанесли ракетный удар по Дамаску и Хомсу, есть жертвы. По данным агентства SANA, ракеты были запущены израильскими военными самолетами из воздушного пространства Ливана. Среди жертв атаки оказался ребенок.

Отметим, что из Украины депортировали ирландцев, прилетевших в "Борисполь" под крики "ДНР, вперед!".