В Киеве будут судить 26-летнюю женщину, которая снимала порно со своим 4-летним сыном. Киевская местная прокуратура №3 направила в суд обвинительный акт в отношении горе-матери. Об этом говорится на странице прокуратуры в Facebook.

Напомним, в правоохранительные органы поступила оперативная информация о том, что неустановленное лицо в сети Интернет предлагала пользователям приобрести фотоснимки с признаками детской порнографии с участием малолетнего мальчика.

Оказалось, что к преступлению причастна 26-летняя жительница Винницкой области, которая использовала в съемках порнографических материалов своего 4-летнего сына. Во время обыска по месту жительства злоумышленницы изъяты вещественные доказательства, а именно компьютерная техника, мобильный телефон, веб-камера, а также банковские карты.

Действия женщины квалифицированы по ч.4 ст.301 УК Украины (изготовление и распространение изображений порнографического характера, содержащих детскую порнографию) и за содеянное ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Как сообщала "Страна", полиция Киева задержала мужчину, который снимал детское порно и совращал детей.

Ранее сообщалось, что полицейские поймали мужчину, который много лет посылал им порно совсем не из любви.

Также мы писали, что суд Киева арестовал на 2 месяца женщину, которая торговала порнографией с участием своего 5-летнего сына.