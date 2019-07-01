Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун поделилась с украинцами информацией о том, при каких обстоятельствах семейный врач может разорвать договор с пациентом.

Об этом она написала на своей странице в Facebook в понедельник.

Фото: Facebook/Ульяна Супрун

По ее словам, главное - это то, что человека не могут лишить права получать медицинскую помощь ни при каких обстоятельствах. Однако врач может отказаться вести своего пациента только в таких случаях:

Если человек нарушает рекомендации медика, нарушает режим, не является вовремя на прием, а также пребывает в состоянии алкогольного опьянения. Также больному нельзя "убегать" с лечения из стационара или являться на работу больным. Если пациент нарушает правила внутреннего распорядка медучреждения. Эти правила определяют права и обязанности, когда он или она обращается за медицинской помощью, а также во время пребывания в больнице. Чаще всего речь идет о запрете курения в медучреждении и соблюдение режима тишины. Правила утверждает главный врач медучреждения, и они должны быть в свободном доступе. В обоих случаях обязательное условие, при котором врач может отказаться от ведения пациента - его здоровью и жизни ни чего не угрожает. Также все нарушения должны быть зафиксированы документально, а нормальное состояние человека подтверждено.

Как отметила Супрун, важно знать, что доктор не ответственен за здоровье пациента, если тот не выполняет его медицинские рекомендации или нарушает установленный режим. В то же время, нельзя отказать в оказании медицинской помощи пациенту, если это может привести к смерти или другим серьезным проблемам со здоровьем.

Помимо этого, медик может отказаться от пациента, если у него уже есть определенное количество деклараций. Для терапевта - это 2000, семейного врача - 1800, педиатра - 900. С 2019 года врачи могут заключать и больше деклараций. В каждом медучреждение это количество свое.

Единственное, что медик не может отказаться заключать декларацию с пациентом из-за места регистрации, места проживания, возраста, пола, социального статуса, истории болезни пациента, отсутствия паспорта или из-за того, что человек является внутренним переселенцем.

Скриншот: Facebook/Ульяна Супрун

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