В ходе строительных работ в историческом центре Ужгорода обнаружены доселе неизвестные подземные ходы на том месте, где раньше находился Пивной дом. Об этом сообщает сообщество Save Uzhgorod на своей странице в Facebook.

"В ходе несанкционированных строительных работ в историческом ареале Ужгорода обнаружены доселе неизвестные подземные ходы. Земляные работы на объекте культурного наследия проводятся без надлежащих разрешений и предварительной археологической экспертизы. Просим принять соответствующие меры", - говорится в сообщении активистов.

Старинные подвалы найдены в районе ужгородской Почтовой площади. Как объясняют в сообществе Save Uzhgorod, известно, что неподалеку от найденных подземных ходов как минимум с начала XVIII века находилась пивоварня под названием Пивной дом (нем. Herrschaftliches Brauhaus). Владела пивоварней казенная доминия, которая сдавала ее в аренду помещикам. В документах на латыни она фигурировала как Braxatorium, то есть пивоварня.

Как отмечается, название этого дома определила и название улицы на века вперед. В течение XIX века нынешняя улица Довженко, на которой размещалась здание, также носила название Пивной дом (венг. Sörház utca).

Уже по состоянию на 1763 год в описях имущества доминии содержится информация о том, что старая пивоварня сгорела дотла во время большого пожара, и помещику пришлось отстроить заново Пивной дом. Объект потерял свое значение с построением в 1781 году большого винного погреба и шпихлира, ныне известного как Совиное Гнездо.

Фото: facebook.com/saveuzhhorod

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