Следователи Государственного бюро расследований прокомментировали информацию о выемке документов на телеканале "Прямой" по делу об отмывании средств и легализации акций телеканала через кипрскую компанию.

Об этом говорится на официальной странице ГБР в Facebook.

"В связи со значительным общественным резонансом сообщаем следующее. Государственным бюро расследований сегодня проводятся следственные действия в рамках досудебного расследования уголовного производства по купле-продаже телеканала "Прямой". Их конкретизация пока невозможна, учитывая тайну досудебного расследования. Подчеркиваем, что все следственные действия в уголовном производстве проводятся исключительно в рамках действующего законодательства.

Фото: facebook.com/dbr.gov.ua

Ранее в комментарии "Укринформ" информация о проведении обысков на телеканале "Прямом" опровергалась. "Следователи ГБР не проводят там сегодня выемку документов и обыски", - сказала пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

Напомним, о процедуре выемки документов на телеканале "Прямой" по обвинению Порошенко в государственной измене в связи с инцидентом в Керченском проливе, а также по факту превышения служебных полномочий, сегодня сообщил юрист Андрей Портнов на своей странице в Telegram-канале.

Ранее Портнов подал в ГБР несколько заявлений против бывшего президента Украины Петра Порошенко. В том числе по факту легализации Порошенко доходов при офшорных манипуляциях на сумму $300 млн по сделке продажи завода "Кузни на Рыбальском" и по факту давления политика на судей при национализации "Приватбанка". При этом ГБР отказало адвокату Порошенко в регистрации уголовного дела против Портнова.