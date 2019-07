В понедельник, 1 июля, в Китае толпа протестующих ворвалась в законодательную палату (парламент) Гонконга после многочасовой акции протеста около здания. Об этом сообщает South China Morning Post.

"Напряжение остается высоким у парламента Гонконга, ведь некоторые протестующие начинают перепрыгивать через разбитые стеклянные окна внешней ограды здания", - говорится в сообщении.

Участники беспорядков, одетые в чёрное, разбили стеклянные элементы здания и начали отрывать металлические элементы отделки.

На фотографиях, опубликованных в интернете, видно, что все здание занято участниками акций, на головах у которых - белые и желтые каски. Одеты люди в желтые светоотражающие жилеты. Многие из них держат в руках зонтики.

По сообщениям Associated Press, "тысячи других протестующих" требуют "демократии в 22-ю годовщину возвращения бывшей британской колонии в Китай".

Фото: twitter.com/phila_siu

Уточняется, что беспорядки происходят на фоне требований не принимать поправки к закону об экстрадиции, которые позволят передавать преступников и подозреваемых из Гонконга на материковую часть Китая в случае запроса.

В связи с ситуацией глава администрации Гонконга Кэрри Лам решила приостановить рассмотрение поправки к закону об экстрадиции.

Ранее в Гонконге полиция вступила в столкновения с демонстрантами, которые пытались занять улицы в правительственном квартале.

Фото: scmp.com

9 июня десятки тысяч людей вышли на улицы Гонконга против закона, который, по мнению критиков, может позволить КНР задерживать политических оппонентов и китайских эмигрантов на территории города.

Противоречивый законопроект об экстрадиции позволит отправлять подозреваемых в преступлениях на континентальный Китай для дальнейшего судебного процесса.

Однако уже 17 июня демонстранты временно разблокировали главные дороги в регионе после того, как гонконгские депутаты отказались вносить законопроект на голосование в зал.

Rebecca Johnson, founder of Nobel Peace laureate organisation, visits #antiELAB protesters. “What should be yours must be yours. No government has the rights to take that away.” pic.twitter.com/yeRygIRRsE