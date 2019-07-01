В Киеве объявили в розыск подозреваемого тяжкого уголовного преступления. Злоумышленник ударил женщину ножом в живот. На его поиски ориентированы все наряды полиции Киева. Об этом сообщает отдел коммуникации.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, были задействованы оперативники.

"В ходе проведения досудебного расследования полицейские установили приметы злоумышленника: на вид ему 35-40 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие. Лицо - худое, вытянутое. Глаза темные. Был одет в черные брюки и темную джинсовую куртку с нагрудными карманами на голое тело", - сообщил начальник отделения следственного отдела Деснянского управления полиции Дмитрий Петровский.

Орудие преступления: нож с черной ручкой, возможно, с синим узором и черное лезвие.

Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Проводятся розыскные мероприятия.

Если вы узнали человека, изображенного на фотороботе, не пытайтесь его задержать самостоятельно, ведь он может быть опасным.

Просим сообщить информацию о нём на 102 или по телефонам:

044-515-87-83, 067-650-69-22.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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