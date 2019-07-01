В Оболонском управлении полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины по факту стрельбы в столичном кафе Оболонского района, в результате чего один человек получил огнестрельное ранение в ногу. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции в воскресенье.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Отмечается, что 30 июня в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение об огнестрельном ранении мужчины в кафе, расположенном на улице Автозаводской.

"Свидетели происшествия сообщили, что в заведении произошел конфликт между мужчинами. Позже к одному из них присоединились его друзья, и словесная перепалка переросла в драку. После этого один из участников ссоры достал предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в оппонента", - говорится в сообщении.

Пострадавший был ранен в ногу, ему вызвали "скорую", которая предоставляла необходимую медицинскую помощь.

"Между тем компания "стрелка" скрылась с места происшествия на автомобиле", - отметили в полиции.

Затем оперативный дежурный ввел специальный план перехват для задержания преступников. Уже спустя час по улице Андрея Малышко правоохранители остановили похожий по ориентировке автомобиль, в котором находилась компания мужчин и две девушки.

"В салоне иномарки полицейские нашли предмет, похожий на пистолет, а при поверхностном осмотре у девушек обнаружили пакет с таблетками белого цвета. Все запрещенные предметы направили на проведение экспертиз", - говорится в сообщении.

Злоумышленниками оказались четверо граждан другого государства. Их задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что под Житомиром 6-летняя девочка случайно выстрелила в свою 10-летнюю подругу.

Также мы писали, что в Киеве задержали нацгвардейца, который собирал огнестрельное оружие из деталей, присланных по почте.