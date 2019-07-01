Сегодня, 1 июля, в большинстве областей Украины возобновится жара до +30...+35 градусов, но со вторника воздух немного посвежеет. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она пишет, что во вторник, 2 июля, с севера приблизится атмосферный фронт. "Он принесет на северные области Украины, местами на запад, центр, а вечером и в Харьковскую область кратковременные дожди и грозы", – написала синоптик.

Диденко также сообщила, что на остальной территории будет сухо и солнечно, только в Киеве ожидаются локальные кратковременные дожди. "Сегодняшняя столичная жара во вторник ослабеет до +26...+28 градусов. В среду-четверг воздух станет свежее еще на несколько градусов", – сообщила Диденко.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, что в Украину вернулась жара, но будет облачно.

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