В Киеве 30 июня патрульные полицейские остановили еще одного водителя, который хотел заехать на пешеходный мост на автомобиле SsangYong. Инцидент произошел около 5 часов утра, водитель успел проехать по газону и пытался заехать на пешеходный мост.

Патрульные остановили водителя за нарушение ПДД и при проверке его документов обнаружили у мужчины явные признаки алкогольного опьянения. Водитель прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения с помощью драгера в присутствии двух свидетелей, прибор показал результат - 0,58 промилле.

Патрульные составили на водителя протокол по ч.1 ст.130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП и постановление по ч.1 ст.122 КУоАП за совершенное им нарушение ПДД.

Фото: facebook.com/kyivpatrol

Как сообщала "Страна", днем 17 июня пользователи соцсетей опубликовали фото, на котором серебристый Mercedes Benz GL припарковался на новом пешеходно-велосипедном мосту в Киеве. Нарушитель проехал по мосту и скрылся в неизвестном направлении. Полиция начала поиски автомобиля. Журналист Влад Антонов нашел автомобиль нарушителя и опубликовал соответствующие фото и видео в социальных сетях.

Ранее "Страна" уже излагала все подробности скандала с авто на пешеходном мосту в Киеве.

Киевский адвокат АО Barristers Андрей Левковец считает, что водитель автомобиля Mercedes, который проехал по новому стеклянному пешеходному мосту в Киеве, должен быть привлечен не к административной ответственности, а к уголовной.