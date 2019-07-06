В Сети опубликовали краткий перечень слов, используемых наркоторговцами и наркоманами на улицах городов и сёл Украины.

Среди них как непосредственно названия и наименования различных наркотиков, так и связанные с их оборотом слова и фразы, которые звучат оригинально.

"Заправить баллоны", "кладмен", "заехать за порохом", "картины", "дорога" и "половинка" - фантазия зависимых ограничена исключительно рамками восприятия.

Фото: t.me/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", наркоманы в поисках "закладки" нашли мину и разобрали ее в подъезде столичной многоэтажки. По предварительным данным, опасную находку наркозависимые обнаружили вблизи жилого дома, ища закладки с психотропным веществом.

Отметим, что появилось видео, как отважная женщина прогоняет с клумбы парня, разыскивающего закладку с наркотиками.

Напомним, что в Киеве задержали офицера полиции, который организовал торговлю наркотиками. Сотрудники СБУ задержали старшего лейтенанта полиции в Дарницком районе Киева.