Александр Бондарук и Иван Рудницкий назначены президентом Владимиром Зеленским главами управления СБУ во Львовской и Закарпатской областях. Соответствующие указы №474/2019 и №475/2019 опубликованы на сайте главы государства.

"Назначить Бондарука Александра Николаевича начальником Управления Службы безопасности Украины во Львовской области", - говорится в тексте первого указа. Александр Бондарук в 2014 году несколько месяцев проработал начальником управления СБУ в Хмельницкой области. Был уволен экс-президентом Украины Петром Порошенко.

"Назначить Рудницкого Ивана Львовича начальником Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области", - гласит второй. Иван Рудницкий занимал должность заместителя начальника УСБУ во Львовской области.

Напомним, что Зеленский назначил замглавы СБУ Нескоромного, который задерживал "бриллиантовых прокуроров".

также мы писали о том, что глава СБУ Баканов назначил заместителем чиновника времен Януковича.