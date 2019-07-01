Защитник московского "Динамо" Иван Ордец дал интервью после перехода из "Шахтера" в российский клуб. Его цитирует expres.online.

"Мой выбор – в пользу футбольной карьеры. Российский чемпионат сильнее и зрелищнее украинского. И я не считаю правильным подводить под мой переход в "Динамо" любую политическую подоплеку.

Этим летом у меня был шанс остаться в "Шахтере", который предлагал мне продолжить сотрудничество. Но московское "Динамо" предложило стать частью нового амбициозного проекта.

Это новый вызов для меня, и я его принял. Спорт, и футбол в частности, призваны объединять людей и народы, а не быть инструментом конфликтов. Главное, чтобы я прогрессировал как футболист", – сказал бывший защитник "горняков".

Как сообщала "Страна", после суда в Лозанне новый клуб Паулу Фонсеки заменит "Милан" в Лиге Европы. При этом "россо-нери" договорились с УЕФА о том, что в обмен на пропуск еврокубкового сезона они получат годичную отсрочку, чтобы уладить несоответствия финансово-трансферным правилам.

Отметим, что экс-футболист киевского "Динамо" Тарас Михалик покинул московский "Локомотив".