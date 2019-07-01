Во вторник, 2 июля, небо над Украиной закроет циклон. Во всех областях за исключением Николаевской, Одесской, Херсонской и Запорожской областей, а также Крымского полуострова, ожидаются грозовые ливни. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха в западных областях опустится до +26… +30 градусов. А в приморских регионах температурные показатели взлетят вверх – ожидается жара до +35 градусов. В Кировоградской, Днепропетровской и Луганской областях ожидается рост тепла до +33 градусов в тени.

В Киеве во вторник, 2 июля, погода будет жаркой, прогнозируются грозовые дожди, температура снизится до +29 градусов днем, ночью от +20 до +22. Ветер северо-западный 7−12 м/сек.

Прогноз погоды на 2 июля. Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве июнь-2019 стал самым жарким в истории, побив 11 температурных рекордов, на 5,4 градуса выше нормы.

Ранее астрологи рассказали, чего ждать украинцам от Солнечного затмения 2 июля.